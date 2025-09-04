Изнасиловал 6-летнюю дочь: еще одного казахстанца посадили пожизненно
Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиненного в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе уголовного суда 4 сентября рассказали, что в апреле 2025 года подсудимый, находясь дома в с. Кордай, в состоянии алкогольного опьянения совершил в отношении 6-летней дочки насильственные действия сексуального характера.
"Прокурор просил назначить подсудимому пожизненное лишение свободы. Потерпевшая сторона осужденного не простила, просила наказать по закону. Осужденный вину признал полностью", – сказано в сообщении.
Санкция ч. 4 ст. 121 УК предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние в содеянном.
Приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Судом взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
2 сентября в суде по уголовным делам области Абай рассказали о пожизненном сроке, который дали студенту юридического факультета, насиловавшему детей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript