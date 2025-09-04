#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Общество

Изнасиловал 6-летнюю дочь: еще одного казахстанца посадили пожизненно

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 10:18 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиненного в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уголовного суда 4 сентября рассказали, что в апреле 2025 года подсудимый, находясь дома в с. Кордай, в состоянии алкогольного опьянения совершил в отношении 6-летней дочки насильственные действия сексуального характера.

"Прокурор просил назначить подсудимому пожизненное лишение свободы. Потерпевшая сторона осужденного не простила, просила наказать по закону. Осужденный вину признал полностью", – сказано в сообщении.

Санкция ч. 4 ст. 121 УК предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние в содеянном.

Приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Судом взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

2 сентября в суде по уголовным делам области Абай рассказали о пожизненном сроке, который дали студенту юридического факультета, насиловавшему детей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане: теперь код из SMS не нужен
Общество
11:02, Сегодня
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане: теперь код из SMS не нужен
На космодроме "Байконур" создадут ракетный комплекс "Байтерек": Сенат одобрил законопроект
Общество
10:53, Сегодня
На космодроме "Байконур" создадут ракетный комплекс "Байтерек": Сенат одобрил законопроект
В Астане подземный транспортный тоннель полностью перекроют до конца сентября
Общество
09:43, Сегодня
В Астане подземный транспортный тоннель полностью перекроют до конца сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: