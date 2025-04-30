Обещал "решить вопрос с замакима": мошенника осудили в Уральске

29 апреля 2025 года в Специализированном межрайонном уголовном суде огласили приговор 33-летнему Ералы Байкожа. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса – покушение на мошенничество и подстрекательство к даче взятки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Уголовное дело рассматривали присяжные заседатели. Из материалов дела следует, что в начале мая 2024 года подсудимый узнал, что ТОО "СМУ-5" выиграло конкурс госзакупок по капитальному ремонту трассы Чапаево – Жанакала – Сайкын. Стоимость проекта внушительная – 9,6 млрд тенге. По версии следствия, уже тогда у подсудимого возник преступный умысел.

Он начал звонить директору ТОО "СМУ-5" и навязывать ему свои услуги: сначала предложил договор субподряда. Однако, получив отказ, стал предлагать щебень. Но и тут у предпринимателя были свои поставщики, и Байкожа получил отказ. Тогда он решил пойти другим путем. Подсудимый предложил директору ТОО помощь в перечислении ему аванса в размере 30% от общей суммы стоимости объекта, а это около 3 млрд тенге. При этом Байкожа заявил предпринимателю, что сможет решить вопрос через должностных лиц ЗКО, а именно через замакима региона. Также в разговоре он отметил, что для этого чиновнику нужно было дать откат в 50 миллионов тенге. Эти деньги подсудимый планировал присвоить себе.

Тогда предприниматель понял, что действия Байкожа незаконные, и написал заявление в Антикоррупционную службу. 12 июля Ералы Байкожа был задержан с поличным в Уральске.

Прокурор Жандос Джубанов сообщил, что Байкожа даже заранее подал документы на замену удостоверения личности и паспорта. При этом он собирался изменить фамилию и отчество.

Сам Байкожа категорически отказался признавать вину и заявил, что его просто подставили.

"Я не госслужащий, никаких акимов и их заместителей не знаю. Просто этот предприниматель сам проходил по другому уголовному делу, и чтобы себя спасти, написал на меня заявление. Я не согласен с обвинением, вину не признаю", – заявил он.

Вердиктом присяжных Ералы Байкожа признан виновным по обоим предъявленным обвинениям. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме этого, ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.

"Смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено. По результатам голосования присяжные пришли к выводу, что Байкожа виновен. Срок заключения исчисляется с 12 июля 2024 года, когда осужденный был задержан", – сказал судья Асланбек Дюсенгалиев.

Адвокат подсудимого Таттолий Мурзагалиев заявил, что он и его подзащитный не согласны с вердиктом присяжных и непременно подадут апелляционную жалобу.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

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