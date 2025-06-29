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Общество

К жителям Астаны обратились с важным предупреждением о ремонте улиц

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 11:56 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Астаны предупредили о частичном перекрытии для автомобильного транспорта двух столичных улиц. Одну из них полностью закроют до 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, такие меры нужны для реализации проекта "Строительства улиц в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сыганак"

"С 30 июня по 1 сентября 2025 года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел", – пояснили в акимате.

Фото: акимат Астаны

Также сообщается о начале работ по среднему ремонту по улице Амман:

"В связи с этим на участке от улицы Ж.Ташенова до улицы Шарль де Голя с 29 июня по 4 июля будет частично перекрыто движение. Проезд организуют поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон".

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на местах установят временные дорожные знаки и указатели.

В Астане продолжаются дорожные работы. Из-за ремонтов регулярно меняются схемы движения общественного транспорта. В этот раз, по информации ТОО "City Transportation Systems", в столице временные изменения внесены в 20 маршрутов.

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Андрей Дюсупов
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