В Алматы перекроют участок проспекта Абылай хана

В Алматы в рамках строительства легкорельсового транспорта (LRT) введут временные ограничения движения на участке проспекта Абылай хана, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, с 22:00 до 06:00 8 и 9 сентября движение будет перекрыто на участке от пр. Райымбека до ул. Маметовой.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут", – обратились к горожанам.

Фото: акимат Алматы

С 29 августа и до завершения работ в Алматы в связи со строительством LRT временно изменили схемы движения автобусных маршрутов №12, №98 и троллейбусных маршрутов №П5, №ТП6.