В Ереване решили судьбу ледового шоу с участием Михаила Шайдорова
Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Ледовое шоу в столице Армении Ереване с участием известных фигуристов перенесли из-за некоторых трудностей, которые препятствуют его проведению 11 июля, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sport24.ru, новая дата этого события будет объявлена позднее.
В перспективе, помимо Шайдорова, на нем должны выступить чемпионка России Аделия Петросян, олимпийские чемпионы в танцах на льду французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, а также другие звезды фигурного катания.
Одной из ведущих шоу заявлена двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Ранее Михаил Шайдоров поделился новыми кадрами из США.
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