В Ереване решили судьбу ледового шоу с участием Михаила Шайдорова

Ледовое шоу в столице Армении Ереване с участием известных фигуристов перенесли из-за некоторых трудностей, которые препятствуют его проведению 11 июля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sport24.ru, новая дата этого события будет объявлена позднее.

В перспективе, помимо Шайдорова, на нем должны выступить чемпионка России Аделия Петросян, олимпийские чемпионы в танцах на льду французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, а также другие звезды фигурного катания.

Одной из ведущих шоу заявлена двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ранее Михаил Шайдоров поделился новыми кадрами из США.