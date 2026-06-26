#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

В Ереване решили судьбу ледового шоу с участием Михаила Шайдорова

Казахстанский фигурист, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 23:02 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Ледовое шоу в столице Армении Ереване с участием известных фигуристов перенесли из-за некоторых трудностей, которые препятствуют его проведению 11 июля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sport24.ru, новая дата этого события будет объявлена позднее.

В перспективе, помимо Шайдорова, на нем должны выступить чемпионка России Аделия Петросян, олимпийские чемпионы в танцах на льду французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, а также другие звезды фигурного катания.

Одной из ведущих шоу заявлена двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ранее Михаил Шайдоров поделился новыми кадрами из США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
фигурное катание
12:22, 21 мая 2025
В Туркестане впервые прошло "Ледовое шоу"
Олимпийский чемпион, фигурист
02:30, 21 марта 2026
Авербух желает видеть Шайдорова в своих ледовых шоу
Ледовое шоу с мировыми звездами пройдет в Астане
17:45, 18 октября 2024
Ледовое шоу с мировыми звездами пройдет в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
23:02, 26 июня 2026
Кыргызстанский боец Оролбай получил нового соперника в UFC
Фото: The Ring
22:30, 26 июня 2026
Александр Усик решил освободить все свои чемпионские пояса: подробности
Фото: ФК &quot;Кадис&quot;
22:05, 26 июня 2026
Воспитанник "Севильи" Кармона перешёл в "Улытау"
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
21:33, 26 июня 2026
Видеообзор победы "Шахтёра" над "Таразом" в матче Первой лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: