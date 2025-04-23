Внимание бизнесменам: новый вид мошенничества в Казахстане

Мошенники продолжают искать новые "ниши", где можно незаконно наживиться. Теперь под угрозой – предприниматели, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об SMM-мошенниках. Как пишет Telegram-канал о мошенничествах aqparatsaqsysy, в этой сфере аферистов довольно много.

Основные признаки таких мошенников:

SMM-щики сами пишут вам со своих аккаунтов в соцсетях и обещают быстро увеличить охваты вашей страницы по очень низкой цене в сравнении с конкурентами.

Учитывая, что свои аккаунты SMM-щики тоже продвигают, то нужно обратить внимание на их подписчиков. И если вы там увидите много китайцев, индусов или арабов, то перед вами, скорее всего, мошенники.

Аккаунт SMM-щика подписан на большое количество страниц – это тревожный звоночек.

"Попросите продемонстрировать аккаунты, которые ведет SMM-щик. Если он откажется по причине секретности его приемов или конфиденциальности, о которой его якобы попросили звезды, то это тоже тревожный звоночек. Если он все-таки пришлет вам страницы клиентов, внимательно изучите их. Слишком идеальные страницы (лайки, комментарии, активность) должны вызвать подозрение. Даже если комментарии под постами вполне разнообразные и естественные, посмотрите аккаунты комментаторов. И если они закрытые, но при этом их описания написаны на арабском, китайском и других иностранных языках, то, думаем, вы уже сами все поняли", – советуют казахстанцам.

Связавшись с мошенниками, предприниматели рискуют потерять не только деньги, но и вообще свой аккаунт. Также велика вероятность попасть в бан или получить ботов в подписчиках, что в итоге "убьет" охваты и вовлеченность.

Ранее специалисты рассказали казахстанцам, как обезопасить карту от мошенников.