Расходы из бюджета на миллиарды тенге остановили в Шымкенте

В третьем мегаполисе страны предотвратили нерациональные бюджетные траты на 11 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Планы госзакупок изучили специалисты антикоррупционной службы. В ряде учреждений, где выявлены завышенные расходы, причины объяснили "техническими ошибками", передает "24kz".

Например, Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог в прошлом году дважды планировало закупить весовое оборудование для большегрузов на 912 млн тенге, хотя это не соответствовало бюджету организации. А Дирекция спортивных сооружений Шымкента намеревалась приобрести здание, построенное 30 лет назад, за три млрд 600 млн тенге для размещения спортивных школ. При этом надлежащего экономического обоснования закупки и реальной потребности, как отмечают в Антикоре, не представили.

Акимату на эти средства предложили построить новое спортивное сооружение, если оно требуется, чем покупать здание более чем 30-летней давности.

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