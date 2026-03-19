Бюджет Алматы чуть не потерял 800 млн тенге из-за сомнительной сделки

Прокуратура Алматы 19 марта 2026 года заявила о предотвращении необоснованных бюджетных потерь на сумму свыше 800 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в рамках надзорной деятельности прокуроры выявили нарушения земельного законодательства при принятии местным исполнительным органом постановления о начале процедуры принудительного отчуждения земельного участка площадью 0,5006 га.

"Установлено, что в соответствии с Генеральным планом города Алматы размещение объектов общего пользования на указанном земельном участке не предусмотрено. Несмотря на это, акиматом было принято решение о его принудительном отчуждении для строительства объектов общего пользования, что противоречит требованиям действующего законодательства. Оценочная стоимость участка превышала 800 млн тенге", – говорится в сообщении.

Прокуратура внесла протест, и незаконное постановление акимата отменили. Эти меры позволили предотвратить необоснованные потери бюджетных денег на сумму свыше 800 млн тенге.

Ранее сообщалось, что акимат решил прекратить процедуру принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд в микрорайоне Карасу Алатауского района.