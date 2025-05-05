Холодную воду отключат в одном из районов Алматы
Фото: pexels
В Алматы 6 мая 2025 года жители одного из районов останутся без холодной воды, сообщает Zakon.kz.
По информации "Алматы су", в связи с вводом в эксплуатацию нового водопровода с 01:00 до 20:00 приостановят водоснабжение в следующих секторах Турксибского района:
- в контуре проспекта Рыскулова – улиц Шемякина – Майлина – Бухтарминская – Кульджинский тракт;
- проспект Рыскулова – Суюнбая – улиц Хмельницкого – Шемякина;
- мкр. Жасканат, мкр. Кайрат, мкр. Шуакты.
Также понижение давления воды ожидается у потребителей в следующих контурах:
- проспект Суюнбая – ж/д пути – улиц Жансугурова – Майбороды;
- проспект Суюнбая – улиц Элеваторская – Щелкова – ж/д пути.
"Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Телефон для справок 274-66-66", – обратились в "Алматы су".
23 апреля алматинцам рассказали, сколько воды они тратят и как за нее платить меньше. А 24 апреля аким рассказал, когда почти все жители Алматы перейдут на оплату воды по счетчикам.
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