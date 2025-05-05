Алматы незаконно и безнаказанно лишали зелени

Специализированная природоохранная прокуратура Алматы выявила повсеместное несоблюдение требований по компенсационной посадке деревьев, сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа от 5 мая 2025 года, за 2023-2024 годы не высажено более 73 тысяч деревьев, предусмотренных нормами компенсационной посадки, установлены случаи неправомерной вырубки зеленых насаждений.

"Причинами неэффективной посадки стали агротехнические ошибки, неподходящие условия и отсутствие должного ухода. По ряду объектов посадка не проводилась годами. Уполномоченным органом по мерам прокуратуры в суд подано 64 иска, 55 из которых уже удовлетворены. Внесено 49 уведомлений о необходимости исполнения обязательств до начала вегетационного сезона", – отметили в прокуратуре Алматы.

Согласно требованиям Правил содержания и защиты зеленых насаждений Алматы, в случае незаконной вырубки, уничтожения зеленых насаждений, занесенных в перечень, производится компенсационная посадка зеленых насаждений того же вида (подвида) в 100-кратном размере и предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 340 Уголовного кодекса РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", в рамках которой предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 160 МРП, либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам, либо арест с конфискацией имущества.

4 мая популярный фотограф из Алматы порадовал подписчиков прекрасными пейзажами в окрестностях мегаполиса: он опубликовал серию снимков с цветущей сиренью на фоне гор, а также редкие краснокнижные ирисы Альберта.