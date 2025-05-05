#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.16
584.86
6.25
Общество

Алматы незаконно и безнаказанно лишали зелени

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Дом офицеров, Музей музыкальных инструментов имени Ыкыласа, Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 12:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специализированная природоохранная прокуратура Алматы выявила повсеместное несоблюдение требований по компенсационной посадке деревьев, сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа от 5 мая 2025 года, за 2023-2024 годы не высажено более 73 тысяч деревьев, предусмотренных нормами компенсационной посадки, установлены случаи неправомерной вырубки зеленых насаждений.

"Причинами неэффективной посадки стали агротехнические ошибки, неподходящие условия и отсутствие должного ухода. По ряду объектов посадка не проводилась годами. Уполномоченным органом по мерам прокуратуры в суд подано 64 иска, 55 из которых уже удовлетворены. Внесено 49 уведомлений о необходимости исполнения обязательств до начала вегетационного сезона", – отметили в прокуратуре Алматы.

Согласно требованиям Правил содержания и защиты зеленых насаждений Алматы, в случае незаконной вырубки, уничтожения зеленых насаждений, занесенных в перечень, производится компенсационная посадка зеленых насаждений того же вида (подвида) в 100-кратном размере и предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 340 Уголовного кодекса РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", в рамках которой предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 160 МРП, либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам, либо арест с конфискацией имущества.

4 мая популярный фотограф из Алматы порадовал подписчиков прекрасными пейзажами в окрестностях мегаполиса: он опубликовал серию снимков с цветущей сиренью на фоне гор, а также редкие краснокнижные ирисы Альберта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Ситуацию с выбором стратегического партнера для АНПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе"
Общество
12:55, Сегодня
Ситуацию с выбором стратегического партнера для АНПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе"
За ошибки врачей страховщики выплатили казахстанцам 35 млн тенге
Общество
12:52, Сегодня
За ошибки врачей страховщики выплатили казахстанцам 35 млн тенге
В Казахстане придумали, как защитить права пострадавших от пожаров в ТРЦ
Общество
12:39, Сегодня
В Казахстане придумали, как защитить права пострадавших от пожаров в ТРЦ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: