Десятки незаконных свалок нашли в Алматы: наказаны высокие чиновники

В Алматы природоохранная прокуратура выявила более 30 несанкционированных свалок, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре города 16 июля 2025 года рассказали, что обязанность по организации работ по благоустройству лежит на районных акимах.

"За нарушения экологических требований по управлению отходами к административной ответственности по ст. 344 ч.ч. 3 и 5 Кодекса об административных правонарушениях привлечены к ответственности заместители акимов Медеуского и Турксибского районов, а также руководитель аппарата акима Алатауского района. Принятыми мерами акиматами проведены работы по ликвидации выявленных свалок", – сказано в сообщении.

В июне 2025 года в Мажилисе обсуждали планы по строительству мусоросжигающего завода в Алматы. Депутат при этом раскритиковал намерение заключить прямой договор с китайским инвестором.