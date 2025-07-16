#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
525.87
614.37
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
525.87
614.37
6.72
Общество

Десятки незаконных свалок нашли в Алматы: наказаны высокие чиновники

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 11:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы природоохранная прокуратура выявила более 30 несанкционированных свалок, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре города 16 июля 2025 года рассказали, что обязанность по организации работ по благоустройству лежит на районных акимах.

"За нарушения экологических требований по управлению отходами к административной ответственности по ст. 344 ч.ч. 3 и 5 Кодекса об административных правонарушениях привлечены к ответственности заместители акимов Медеуского и Турксибского районов, а также руководитель аппарата акима Алатауского района. Принятыми мерами акиматами проведены работы по ликвидации выявленных свалок", – сказано в сообщении.

В июне 2025 года в Мажилисе обсуждали планы по строительству мусоросжигающего завода в Алматы. Депутат при этом раскритиковал намерение заключить прямой договор с китайским инвестором.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Жителей Алматы ждут три дня ограничений по проспекту Серкебаева
Общество
12:15, Сегодня
Жителей Алматы ждут три дня ограничений по проспекту Серкебаева
Казахстан ждет резкое похолодание
Общество
11:48, Сегодня
Казахстан ждет резкое похолодание
Скандал на трассе в Алматинской области: в МВД ответили на обвинение российских туристов
Общество
11:40, Сегодня
Скандал на трассе в Алматинской области: в МВД ответили на обвинение российских туристов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: