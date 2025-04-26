Незаконную обрезку деревьев расследуют в области Улытау

Природоохранная прокуратура области Улытау приостановила незаконную обрезку деревьев. По некоторым фактам начато расследование, сообщает Zakon.kz.

Нарушения обнаружены во время анализа природоохранной прокуратуры области Улытау состояния законности в сфере охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира.

"Установлено, что работа местных исполнительных органов по обрезке деревьев в Жезказгане и Сатпаеве проводилась вопреки требованиям Закона "О растительном мире" без проведения инвентаризации, фитопатологического обследования, цифровизации мониторинга состояния зеленых насаждений, а также при отсутствии планов работ по озеленению и дендрологического плана", – пояснили в прокуратуре.

По актам надзора незаконная обрезка деревьев приостановлена, акиматы Жезказгана и Сатпаева принимают меры по устранению выявленных нарушений.

"Кроме того, природоохранной прокуратурой выявлена незаконная порубка четырех деревьев по улице Сейфуллина в Жезказгане. По данному факту Управление полиции города проводит досудебное расследование по части 1 статьи 340 УК РК", – добавили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников влечет административную или уголовную ответственность.

Ранее в прокуратуре Северо-Казахстанской области рассказали о вынесении приговора мужчине, который распространил сведения о семейной тайне своей знакомой. Казахстанцу назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года.