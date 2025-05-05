Ситуацию с выбором стратегического партнера для АНПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе"

Заместитель председателя правления АО "НК КазМунайГаз" (КМГ) Асет Магауов 5 мая 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства прокомментировал ситуацию вокруг Атырауского НПЗ, сообщает Zakon.kz.

Асет Магауов отметил, что российская нефтяная компания ПАО "Татнефть" оказывала консультации по техническим вопросам, связанным с заменой некоторых установок. При этом КМГ рассматривает возможность сотрудничества со всеми компаниями, в том числе и с "Татнефтью". Она не исключается как потенциальный партнер.

"Есть соответствующие процедуры правительства, касающиеся вопросов приватизации, так и передачи в доверительное управление. В целом есть также позиция, рекомендованная АЗРК (Агентство по защите и развитию конкуренции). Они видят свою задачу в развитии конкуренции на рынке переработки нефти. Со стороны АЗРК была рекомендация уменьшить долю влияния нацкомпаний в целом в системе как добычи, так и переработки нефти в нефтепродукты", – пояснил он.

Асет Магауов добавил, что каких-либо четких сроков переговоров нет, так как это связано с общей реформой рынка нефтепродуктов. Его планируют полностью освободить от госрегулирования к 2028-2029 годам. После этого, возможно, появится ясность.

Зампред КМГ подчеркнул, что приход нового инвестора никак не повлияет на цены на ГСМ на внутреннем рынке.

"Цены внутреннего рынка, как вы знаете, регулировались раньше отдельным постановлением правительства. В феврале этого года было принято решение об отмене регулирования, и сейчас ценообразование полностью идет рыночно. То есть, этот процесс никак не увязан с приходом или уходом каких-то инвесторов", – сообщил Асет Магауов.

Кроме того, завод не устанавливает цены, он просто перерабатывает нефть по заказу компаний, которые являются владельцами сырья. Эти компании (так называемые "давальцы") и устанавливают цену, а не сам завод.

Ранее в СМИ распространилась информация о возможной продаже доли АНПЗ российской нефтяной компании ПАО "Татнефть". В Министерстве энергетики Казахстана 1 апреля опровергли эту информацию.