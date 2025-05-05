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Общество

За ошибки врачей страховщики выплатили казахстанцам 35 млн тенге

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 12:52 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева на брифинге в СЦК 5 мая 2025 года рассказала, сколько врачей застраховались от ошибок в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что с октября 2024 года введено вмененное страхование профессиональной ответственности медицинских работников, которое обеспечивает защиту как для медицинских работников, так и для их пациентов. По ее словам, оно позволяет покрывать возможные убытки, с которыми могут столкнуться из-за ошибок или недочетов в профессиональной деятельности медика.

"Это включает в себя компенсацию ущерба за причинение вреда здоровью пациента, а также покрытие судебных расходов в случае предъявления каких-либо исков клинике или медицинским работникам. Этот вид страхования осуществляется единым страховым пулом, участниками которого является 14 страховых организаций, имеющих лицензию на данный вид страхования. Сначала запуска пула было заключено 1620 договоров, застрахована ответственность 186 тысяч медицинских работников. Общая сумма страховых премий составила 979 млн тенге. За полгода работы единого страхового пула уже были осуществлены первые страховые выплаты на сумму 35 млн тенге", – заявила зампред АРРФР.

30 июля 2024 в Казахстане утвердили Правила страхования профессиональной ответственности медиков. Объектом страхования профессиональной ответственности медицинских работников являются имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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