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Общество

Ужесточить выдачу кредитов физлицам предлагают в Казахстане

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 18:18 Фото: pexels
Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на круглом столе в Сенате 5 мая 2025 года рассказал, как будут снижать уровень закредитованности казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенаторы отметили, что одномоментно физлицо сейчас может получить несколько кредитов в трех-четырех банках. Они поинтересовались, как будут прекращать эту практику.

"Одновременная подача в несколько микрофинансовых организаций и банки (заявок на кредиты – Прим. ред.) классифицируется как один из видов финансового мошенничества. И мы это хотим решить в рамках антифрод-центра. Эту информацию банки и МФО будут получать", – сказал в ответ Олжас Кизатов.

Вместе с тем, заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов добавил, что в рамках минимизации фактов мошенничества сейчас изучается поведение жертв с помощью искусственного интеллекта.

"До конца года будут выработаны и утверждены четкие алгоритмы, которые будут распространены повсеместно, чтобы граждане уже на стадии звонка могли распознать и заблокировать мошенников. Это значительно повысит уровень безопасности. С законодательной стороны мы предложили важную норму. Бывает, что человек находится под сильным психологическим воздействием – ему говорят, что он общается с мошенником, но он все равно переводит деньги. Теперь, согласно законопроекту, находящемуся в Сенате, банки получат право при наличии подозрений заблокировать счет на сутки и пригласить клиента на беседу вместе с родственником. Это делается для того, чтобы он подтвердил при свидетеле, что действует осознанно и взвешенно", – сказал он.

В целом сенаторы выступают за ужесточение процедур выдачи кредитов физическим лицам, одновременно предлагая меры по стимулированию кредитования реального сектора экономики.

Ранее Олжас Кизатов представил новеллы нового закона "О банках и банковской системе". По его словам, документ призван способствовать укреплению устойчивости банковского сектора, развитию инноваций и стимулировать повышение роли банков в финансировании реального сектора экономики.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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