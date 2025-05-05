#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.16
584.86
6.25
Общество

В Казахстане придумали, как защитить права пострадавших от пожаров в ТРЦ

страхование, АРРФР, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 12:39 Фото: pixabay
Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева на брифинге в СЦК 5 мая 2025 года рассказала, какие новые обязательства могут возникнуть у владельцев крупных ТРЦ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в 2025 году планируется введение вмененного страхования ответственности владельцев объектов массового скопления людей.

"Пострадавшим от пожаров в торговых центрах и крупных объектах массового пребывания людей с площадью более 2000 квадратных метров будет обеспечено возмещение ущерба. Законопроект находится на сегодняшний день на рассмотрении парламента", – сказала спикер.

Между тем, по ее данным, для Казахстана важным является внедрение страхования от катастрофических рисков, так как территория нашей страны подвержена рискам различного рода стихийных бедствий. Это землетрясения, наводнения, паводки, лесные пожары, засухи и ураганы.

"Ощутимые землетрясения в Алматы и сильные паводки прошлого года, в которых пострадало 224 населенных пункта на севере и на западе нашей страны, подтвердили необходимость скорейшего создания дополнительной системы защиты имущества граждан в зонах с риском стихийных бедствий. Сегодня охват населения таким страхованием остается крайне низким. Это около 3,2% по стране. В Алматы этот уровень чуть больше, он больше 7%", – мотивировала она.

Но в каком виде такое страхование будет внедрено в Казахстане, еще не ясно.

"Мы также рассматриваем различные варианты государственно-частного партнерства. Это могут быть затраты из бюджета, страхования и привлечения внешнего финансирования. Все это обеспечит гражданам социальную защищенность и будет способствовать развитию страховой культуры нашего населения", – пояснила Мария Хаджиева.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка заявила, что международная практика показала, что ни одна частная система страхования не способна самостоятельно справиться с катастрофическими рисками.

"Это многоуровневая система, которая предполагает несколько уровней. Это бюджетные выплаты, это страхование добровольное либо обязательное. В большинстве стран, подверженных высокому уровню рисков, вводится обязательная система страхования. Она предполагает создание отдельного юридического лица в виде фонда государственной поддержки... Я думаю, что эта работа продолжится и до конца текущего года будет внесен соответствующий законопроект в парламент страны. Сроки, которые у нас для рабочей группы установлены, это сентябрь-октябрь текущего года по разработке соответствующих предложений", – резюмировала спикер.

5 февраля 2025 депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам гражданской защиты, которым усиливаются требования по пожарной и промышленной безопасности в области гражданской обороны и сейсмической безопасности. Документом МЧС наделяется полномочиями по выдаче заключения о соответствии объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более 28 метров требованиям пожарной безопасности при их вводе в эксплуатацию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Ситуацию с выбором стратегического партнера для АНПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе"
Общество
12:55, Сегодня
Ситуацию с выбором стратегического партнера для АНПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе"
За ошибки врачей страховщики выплатили казахстанцам 35 млн тенге
Общество
12:52, Сегодня
За ошибки врачей страховщики выплатили казахстанцам 35 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: