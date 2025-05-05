В Казахстане придумали, как защитить права пострадавших от пожаров в ТРЦ

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева на брифинге в СЦК 5 мая 2025 года рассказала, какие новые обязательства могут возникнуть у владельцев крупных ТРЦ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в 2025 году планируется введение вмененного страхования ответственности владельцев объектов массового скопления людей.

"Пострадавшим от пожаров в торговых центрах и крупных объектах массового пребывания людей с площадью более 2000 квадратных метров будет обеспечено возмещение ущерба. Законопроект находится на сегодняшний день на рассмотрении парламента", – сказала спикер.

Между тем, по ее данным, для Казахстана важным является внедрение страхования от катастрофических рисков, так как территория нашей страны подвержена рискам различного рода стихийных бедствий. Это землетрясения, наводнения, паводки, лесные пожары, засухи и ураганы.

"Ощутимые землетрясения в Алматы и сильные паводки прошлого года, в которых пострадало 224 населенных пункта на севере и на западе нашей страны, подтвердили необходимость скорейшего создания дополнительной системы защиты имущества граждан в зонах с риском стихийных бедствий. Сегодня охват населения таким страхованием остается крайне низким. Это около 3,2% по стране. В Алматы этот уровень чуть больше, он больше 7%", – мотивировала она.

Но в каком виде такое страхование будет внедрено в Казахстане, еще не ясно.

"Мы также рассматриваем различные варианты государственно-частного партнерства. Это могут быть затраты из бюджета, страхования и привлечения внешнего финансирования. Все это обеспечит гражданам социальную защищенность и будет способствовать развитию страховой культуры нашего населения", – пояснила Мария Хаджиева.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка заявила, что международная практика показала, что ни одна частная система страхования не способна самостоятельно справиться с катастрофическими рисками.

"Это многоуровневая система, которая предполагает несколько уровней. Это бюджетные выплаты, это страхование добровольное либо обязательное. В большинстве стран, подверженных высокому уровню рисков, вводится обязательная система страхования. Она предполагает создание отдельного юридического лица в виде фонда государственной поддержки... Я думаю, что эта работа продолжится и до конца текущего года будет внесен соответствующий законопроект в парламент страны. Сроки, которые у нас для рабочей группы установлены, это сентябрь-октябрь текущего года по разработке соответствующих предложений", – резюмировала спикер.

5 февраля 2025 депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам гражданской защиты, которым усиливаются требования по пожарной и промышленной безопасности в области гражданской обороны и сейсмической безопасности. Документом МЧС наделяется полномочиями по выдаче заключения о соответствии объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более 28 метров требованиям пожарной безопасности при их вводе в эксплуатацию.