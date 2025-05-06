В Петропавловске ребенок чуть не погиб от тяжелой формы инфекции

Врачи многопрофильной детской областной больницы Петропавловска рассказали, как боролись за жизнь маленького пациента со скарлатиной, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, в Петропавловске ребенок едва не погиб от тяжелой формы скарлатины. Он поступил в многопрофильную детскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии.

По словам реаниматолога Данияра Бейсембаева, пациент был госпитализирован 25 марта с высокой температурой, обширной сыпью, признаками токсикоза и обезвоживания.

Во время обследования у ребенка выявили острые поражения печени, почек, сердца, а также сепсис с клиническими проявлениями – уровень тромбоцитов упал до 20 при норме 180, начались кровотечения.

Сыпь распространилась по всему телу, кожа стала ярко-красной, появились признаки тяжелой интоксикации. Ребенок находился в реанимации инфекционного блока.

Благодаря слаженной работе врачей и медперсонала, его состояние удалось стабилизировать. 1 апреля ребенка перевели в профильное отделение, а 13 апреля – выписали домой.

"Этот случай подтверждает: при инфекционных заболеваниях важно как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Чем раньше начато лечение, тем выше шанс избежать осложнений", – говорят в медорганизации.

Маленькому пациенту предстоит дальнейшее наблюдение, но самое страшное уже позади.

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