Казахстанец едва не погиб от кровотечения, но врачи сделали невозможное
Как сообщает 17 мая 2026 года издание Lada.kz, одну из первых таких операций выполнили 18-летнему пациенту, поступившему в ЛОР-отделение с тяжелым носовым кровотечением.
По словам врачей, у молодого человека неоднократно повторялось кровотечение, а уровень гемоглобина стремительно снижался. Для стабилизации состояния пациенту даже перелили две дозы крови.
Лечение не дало необходимого результата, после чего медики совместно с эндоваскулярным хирургом приняли решение провести инновационную операцию по эмболизации сосудов носа.
Двухчасовую операцию успешно выполнил интервенционный эндоваскулярный хирург Кастер Байжанулы. Вмешательство прошло без наркоза и хирургических разрезов под местной анестезией.
"Во время операции мы эндоваскулярным методом перекрыли сосуды, вызывавшие кровотечение. После вмешательства кровотечение полностью остановилось", – сообщили врачи.
Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Уже в ближайшие дни его планируют выписать домой. Мать пациента специально приехала из Алматы и поблагодарила врачей за спасение сына.
