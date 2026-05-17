Казахстанец едва не погиб от кровотечения, но врачи сделали невозможное

Врачи Мангистауской многопрофильной областной больницы внедрили инновационный метод эндоваскулярных операций без разрезов и наркоза. Уникальное малоинвазивное вмешательство помогло спасти жизнь 18-летнему пациенту, передает Zakon.kz.

Как сообщает 17 мая 2026 года издание Lada.kz, одну из первых таких операций выполнили 18-летнему пациенту, поступившему в ЛОР-отделение с тяжелым носовым кровотечением.

По словам врачей, у молодого человека неоднократно повторялось кровотечение, а уровень гемоглобина стремительно снижался. Для стабилизации состояния пациенту даже перелили две дозы крови.

Лечение не дало необходимого результата, после чего медики совместно с эндоваскулярным хирургом приняли решение провести инновационную операцию по эмболизации сосудов носа.

Двухчасовую операцию успешно выполнил интервенционный эндоваскулярный хирург Кастер Байжанулы. Вмешательство прошло без наркоза и хирургических разрезов под местной анестезией.

"Во время операции мы эндоваскулярным методом перекрыли сосуды, вызывавшие кровотечение. После вмешательства кровотечение полностью остановилось", – сообщили врачи.

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Уже в ближайшие дни его планируют выписать домой. Мать пациента специально приехала из Алматы и поблагодарила врачей за спасение сына.

