Большой навес над площадкой, настольный теннис: как преображаются дворы Алмалинского района Алматы

В Алмалинском районе Алматы по поручению акима Ерболата Досаева в рамках программы "Бюджет народного участия" будет благоустроено 56 дворов в 2025 году.

На данный момент завершились работы по проектам БНУ в пяти дворах:

ул. Панфилова, 30,

ул. Шагабутдинова, 30,

ул.Толе би, 160,

ул. Кабанбай батыра, 91,

ул. Шарипова, 68.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Теперь здесь обновлены игровые и спортивные комплексы, заменено резиновое покрытие, установлены скамейки и урны. А по адресу: ул. Шарипова, 68, по пожеланиям жителей появился большой навес над спортивной площадкой.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Я рад, что нам благоустроили спортивную зону, установили большой навес, который стал настоящим спасением для тех, кто занимается спортом на свежем воздухе. Хорошая защита от палящего солнца и дождей. Я часто играю в настольный теннис или тренируюсь на уличных тренажерах. Очень удобно, что теперь все рядом, и стало намного приятнее заниматься. Мы рады, что наши дворы становятся местом для активного отдыха и общения", – поделился впечатлениями житель района Медет Ахметов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Всего по БНУ в районе будет реализовано 45 проектов в 2025 году. Все работы по благоустройству будут проведены с апреля по октябрь этого года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для создания безопасной и эффективной жилищно-коммунальной инфраструктуры планируется отремонтировать 7 многоквартирных жилых домов с обновлением кровли, фасада и инженерных сетей. Также будут заменены лифтовые оборудования в 5 многоквартирных жилых домах.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В 2024 году для жителей 11 многоквартирных домов были обновлены 18 лифтовых оборудований и проведен ремонт 7 жилых домов. В том же году в рамках БНУ в районе было реализовано 52 проекта и дополнительно проведен текущий ремонт 23 дворовых территорий. В целом за три года в Алматы было реализовано 938 проектов.