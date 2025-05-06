Дожди и жара: какой будет погода на майские праздники в Алматы, Астане и Шымкенте

Фото: pixabay

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 7 по 9 мая 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Управления краткосрочных прогнозов погоды, в Астане: 7 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +26+28°C.

8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +28+30°C.

9 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +25+27°C. В Алматы ожидается: 7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +29+31°C.

8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +31+33°C.

9 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +28+30°C. В Шымкенте: 7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +35+37°C. 8 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +34+36°C. 9 мая: переменная облачность, дождь, ночью сильный дождь. Гроза, днем град. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +27+29°C. Ранее синоптики предоставили общий прогноз погоды по Казахстану на май.

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