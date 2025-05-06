#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.53
588.17
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.53
588.17
6.39
Общество

Дожди и жара: какой будет погода на майские праздники в Алматы, Астане и Шымкенте

Цветущая сирень, солнечная погода, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 15:19 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 7 по 9 мая 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Управления краткосрочных прогнозов погоды, в Астане:

  • 7 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +26+28°C.
  • 8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +28+30°C.
  • 9 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +25+27°C.

В Алматы ожидается:

  • 7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +29+31°C.
  • 8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +31+33°C.
  • 9 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +28+30°C.

В Шымкенте:

7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +35+37°C.

8 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +34+36°C.

9 мая: переменная облачность, дождь, ночью сильный дождь. Гроза, днем град. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +27+29°C.

Ранее синоптики предоставили общий прогноз погоды по Казахстану на май.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Личные данные казахстанцев бесплатно раздают в Telegram – ответ Минцифры
Общество
16:26, Сегодня
Личные данные казахстанцев бесплатно раздают в Telegram – ответ Минцифры
Участок дороги перекроют в Астане на сутки
Общество
16:05, Сегодня
Участок дороги перекроют в Астане на сутки
В Астане пройдет масштабная выставка казахстанских производителей "Ulttyq ónim"
Общество
14:48, Сегодня
В Астане пройдет масштабная выставка казахстанских производителей "Ulttyq ónim"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: