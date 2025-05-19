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Общество

Дожди с грозами и возвращение жары: прогноз погоды на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту

Дожди с грозами и возвращение жары: прогноз погоды на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 17:00 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 20 по 22 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в южной столице будет без осадков. Чуть больше повезет жителям столицы и третьего мегаполиса страны – их ожидают дожди с грозами.

Прогноз погоды по Астане

  • 20 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.
  • 21 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.
  • 22 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 20 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.
  • 21 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +28+30°С.
  • 22 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 20 мая: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +29+31°С.
  • 21 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.
  • 22 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 17:00
Об угрозе пожаров предупредили жителей Конаева и Алматинской области

Ранее синоптики заявили, что жара до 38°С возвращается в Казахстан.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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