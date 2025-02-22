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События

Тепло до +15°С и снег с дождем: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента

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Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту с 23 по 25 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 23 февраля: переменная облачность, утром и днем снег, поземок. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -2-4°.
  • 24 февраля: переменная облачность, днем осадки (снег, дождь), поземок, гололед. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -1+1°.
  • 25 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (снег, дождь), поземок, гололед. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем -1+1°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +10+12°.
  • 24 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +12+14°.
  • 25 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +13+15°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 февраля: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +16+18°.
  • 24 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +11+13°.
  • 25 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +8+10°.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 23 февраля. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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