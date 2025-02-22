Тепло до +15°С и снег с дождем: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту с 23 по 25 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 23 февраля: переменная облачность, утром и днем снег, поземок. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -2-4°.

24 февраля: переменная облачность, днем осадки (снег, дождь), поземок, гололед. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -1+1°.

25 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (снег, дождь), поземок, гололед. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем -1+1°. Прогноз погоды по Алматы

23 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +10+12°.

24 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +12+14°.

25 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +13+15°. Прогноз погоды по Шымкенту

23 февраля: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +16+18°.

24 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +11+13°.

25 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +8+10°. Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 23 февраля.



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