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Общество

Земля героев: аким ВКО отдал дань памяти родине трех Героев Советского Союза

ВКО, День Победы, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 09:58 Фото: пресс-центр ВКО
В преддверии 80-летия Победы аким ВКО Нурымбет Сактаганов посетил село Подгорное района Самар, где вместе с жителями принял участие в торжественной церемонии возложения венков у памятника трем Героям Советского Союза – Николаю Фонову, Сергею Седневу и Ивану Яроцкому, сообщает Zakon.kz.
День Победы, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 09:58

Фото: пресс-центр ВКО

Николай Яковлевич Фонов – командир орудия 59-го артиллерийского полка 30-й стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского фронта, участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Сражался на Брянском, Северо-Кавказском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные мужество и героизм сержанту Фонову в 1943 году присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Фото: пресс-центр ВКО

Сергей Егорович Седнев – моторист 23-го моторизированного понтонно-мостового батальона 47-й армии Воронежского фронта, с 1941 года сражался на Брянском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, ефрейтору Седневу в 1944 году было присвоено звание Героя Советского Союза, вручен орден Ленина и медаль "Золотая Звезда".

Фото: пресс-центр ВКО

Иван Михайлович Яроцкий – командир роты автоматчиков 390-го батальона морской пехоты, 13-й бригады Тихоокеанского флота, в 1940 году, будучи младшим лейтенантом, прибыл на Тихоокеанский флот. Участвовал в войне с Японией. За образцовое выполнение боевых заданий, доблесть и отвагу старшему лейтенанту Яроцкому в 1945 году было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Фото: пресс-центр ВКО

В рамках мероприятия аким области также вручил юбилейную медаль президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" труженице тыла Елизавете Гавриловне Бикбаевой.

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Андрей Дюсупов
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