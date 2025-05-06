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События

Щит Востока: аким ВКО посетил легендарную часть в Серебрянске

аким ВКО Нурымбет Сактаганов, Восточно-Казахстанская область, воинская часть, солдаты, армия, День Победы, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 09:33 Фото: Пресс-центр ВКО
В преддверии Дня защитника Отечества и 80-летия Великой Победы аким ВКО Нурымбет Сактаганов посетил одно из самых знаковых военных подразделений страны – воинскую часть №97638, расположенную в городе Серебрянске района Алтай, сообщает Zakon.kz.

Сегодня эта часть не просто военное формирование – это символ преемственности поколений, школа мужества и несгибаемой воли. Она стоит на страже воздушных рубежей Восточного Казахстана, выполняя стратегические задачи и оставаясь опорой государственной безопасности.

Воинская часть 97638 – это летопись доблести и славы. Курская битва, Днепр, Варшава, Берлин – на этих фронтах бойцы полка проявили беспримерное мужество. Сегодняшние военнослужащие продолжают это наследие, стоя на переднем крае защиты независимого Казахстана.Нурымбет Сактаганов

Свою боевую историю часть ведет с 1942 года как 316-й гвардейский минометный полк. В годы Великой Отечественной войны бойцы прошли огненными дорогами фронта, получив десятки наград, в том числе ордена Суворова, Кутузова, Хмельницкого и Невского. Более тысячи бойцов были отмечены лично командованием Советской армии. После войны полк участвовал в обеспечении послевоенного мира, а с 1961 года базируется в Восточном Казахстане, охраняя крупнейший стратегический объект региона – Бухтарминскую ГЭС.

Фото: Пресс-центр ВКО

Сегодня в этой части несут службу профессионалы нового поколения – с современной техникой, высокой боевой подготовкой и верностью долгу. Это настоящая кузница офицеров и символ устойчивости и силы всего Восточного Казахстана.

Фото: Пресс-центр ВКО

Для главы региона провели экскурсию по ключевым объектам части – командному пункту, казарме, медпункту. Ему представили работы школьного военно-патриотического клуба "Қаһарман" и волонтерского поискового движения "Жарқын", которые становятся мостом между героическим прошлым, настоящим и будущим.

Фото: Пресс-центр ВКО

В завершение визита аким области принял участие в солдатской трапезе, разделив обед с военнослужащими в столовой части. По армейской традиции на обед подавали кашу и чай. Это стало еще одним жестом уважения к службе и быту защитников Отечества.

Фото: Пресс-центр ВКО

Фото: Пресс-центр ВКО

Ранее Zakon.kz рассказывал о ветеране Михаиле Петруковиче из Костаная, который в 14 лет стал лесным партизаном. В историях ветеранов сегодня звучит много слов о важности мира. Они за этот опыт заплатили своей молодостью. Многие ветераны на вопросы о том, как удалось выжить, говорят о счастливых поворотах судьбы

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Айсулу Омарова
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