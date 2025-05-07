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Общество

Сколько мужчин-педагогов трудятся в организациях образования Казахстана

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних коассов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 12:14 Фото: Zakon.kz
В Министерстве просвещения Казахстана сегодня, 7 мая 2025 года, в честь Дня защитника Отечества поделились интересной статистикой, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального центра исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмета Байтұрсынұлы Минпросвещения РК, на сегодня в организациях образования страны трудятся 94 552 мужчины-педагога.

"Из них 14 055 – в колледжах, 77 787 – в школах, 2710 – в дошкольных организациях", – добавили в пресс-службе МП РК.

Ранее сообщалось, что лицеист из Мангистауской области стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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