Маленькие дети, военные и техника: как идет подготовка к параду в Астане

Фото: akorda.kz

Сегодня, 7 мая 2025 года, в Астане пройдет парад в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фотографиями с подготовки поделилась пресс-служба главы государства, сообщает Zakon.kz.

Снимки были опубликованы в Telegram-канале БОРТ N1. Фото: Telegram/bort_01 "Утро 7-го мая. Самые маленькие жители и гости Астаны знакомятся с атмосферой сегодняшнего парада", – говорится в описании к фотографиям. О том, какие дороги перекроют в Астане 7 мая 2025 года, можете узнать по ссылке.

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