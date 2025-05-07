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Общество

Маленькие дети, военные и техника: как идет подготовка к параду в Астане

Военный парад, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 09:25 Фото: akorda.kz
Сегодня, 7 мая 2025 года, в Астане пройдет парад в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фотографиями с подготовки поделилась пресс-служба главы государства, сообщает Zakon.kz.

Снимки были опубликованы в Telegram-канале БОРТ N1.

Фото: Telegram/bort_01

"Утро 7-го мая. Самые маленькие жители и гости Астаны знакомятся с атмосферой сегодняшнего парада", – говорится в описании к фотографиям.

О том, какие дороги перекроют в Астане 7 мая 2025 года, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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