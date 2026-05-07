Сколько мужчин-педагогов работают в организациях образования Казахстана
Сегодня, 7 мая 2026 года – в День защитника Отечества, пресс-служба Министерства просвещения (МП) Казахстана предоставила данные о количестве мужчин-педагогов, трудящихся в организациях образования страны, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Национального центра исследований и оценки образования "Талдау" им. Ахмета Байтурсынулы МП РК, в организациях образования Казахстана работают 108 572 мужчины-педагога.
Из них:
- 78 651 – в школах,
- 14 220 – в колледжах,
- 12 709 – в организациях дополнительного образования,
- 2690 – в дошкольных организациях,
- 302 – в специальных организациях образования.
6 мая 2026 года в Бюро национальной статистики назвали точную численность мужчин в Казахстане.
