На родине легендарного партизана и писателя Касыма Кайсенова открыли аллею Героев

В День защитника Отечества, 7 мая, в поселке Касыма Кайсенова Уланского района на аллее Героев состоялось торжественное мероприятие "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", посвященное Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

По словам организаторов, цель мероприятия – укрепление патриотизма, сохранение исторической правды и передача памяти о героическом подвиге народа Казахстана в годы Великой Отечественной войны.

В начале торжества был презентован мурал Касыма Кайсенова, а на площади аллеи Героев прозвучали песни военных лет, создав особую атмосферу духовного единства и благодарности. Официальная часть торжества началась с исполнения Государственного гимна и приветственного слова акима ВКО Нурымбета Сактаганова.

Фото: пресс-центр ВКО

"Мемориальная стела посвящена ветеранам Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Это знак уважения к нашей истории, символ безграничной почтительности к героическим предкам. Здесь присутствуют молодые воины, защитники Отечества. Они должны быть достойны памяти наших героев. В свою очередь казахстанцы должны стремиться стать героями мирного времени и своим трудом доказать любовь к Родине", – отметил аким области в своем выступлении.

Фото: пресс-центр ВКО

Глава региона подчеркнул, что Уланская земля – родина девяти Героев Советского Союза и одного Народного Героя, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись защиты Родины. Особое место среди них занимает легендарный партизан, писатель Касым Кайсенов.

"В области ведется системная работа по увековечению имен героев. В этом году в Уланском районе обновили шесть памятников, создали мурал, посвященный Касыму Кайсенову. Эти работы – яркое выражение нашего уважения к прошлому и важный элемент патриотического воспитания молодежи. Мы верим, что аллея Героев станет священным местом, вдохновляющим народ и воспитывающим молодое поколение в духе любви к Родине", – сказал Нурымбет Сактаганов.

Большой честью для жителей поселка стало присутствие на празднике сына Халық қаһарманы К. Кайсенова Болата Кайсенова. Перед участниками торжественного события выступил председатель Совета ветеранов района Аймухамет Бакимбаев.

Фото: пресс-центр ВКО

Минутой молчания в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне, завершилось мероприятие.

Фото: пресс-центр ВКО

Стоит отметить, что сегодняшнее событие имеет особое значение не только для местных жителей, но и для всех, кто дорожит историей своей Родины. Оно служит напоминанием о героизме защитников Отечества, чьи подвиги остаются примером для будущих поколений, а память о Великой Победе навсегда останется в сердцах жителей Казахстана.