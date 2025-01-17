В Казахстане утвердили План мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Постановлением правительства РК от 31 декабря 2024 года утвержден План мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", сообщает Zakon.kz.

План включает в себя 94 различных мероприятия, в том числе:

Утверждение региональных планов мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", в которых будут предусмотрены конкретные мероприятия по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с привязкой к конкретному региону.

Утверждение Указа президента РК "О единой юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", а также изготовление медали.

Изготовление юбилейной почтовой марки на тему "80 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Присвоение имен ветеранов Великой Отечественной войны населенным пунктам, улицам, учебным заведениям.

Организация и проведение профилактическо-диагностического обслуживания населения страны в рамках запуска специализированного поезда "Саламатты Қазақстан".

Восстановление, ремонт и благоустройство монументов, памятников, мест захоронений участников Великой Отечественной войны.

Оформление проспектов и улиц праздничными панно, размещение баннеров на рекламных конструкциях города и медиафасадах.

Оказание единовременной социальной помощи и мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Обеспечение санаторно-курортным лечением ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Проекционные, лазерные и иные демонстрационные шоу, отражающие ключевые события Великой Отечественной войны (3D-проекции на фасадах зданий, шоу дронов и другие).

Патриотическая акция "Жеңіс лентасы" (распространение ленты в канун празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы).

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Мероприятие станет ключевым событием в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнет память казахстанцев об этом значимом событии, значимость защиты родной земли и преемственность героических традиций народа Казахстана.

Праздничные мероприятия и торжественные концерты, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в регионах.

Церемония возложения венков и цветов к монументам защитников Отечества.

Торжественные церемонии чествования ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла: вручение звания "Халық қаһарманы"; награждение юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Праздничный салют, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Показ вооружения и военной техники, военно-исторических реконструкций и акции "Солдатская каша" на площадях областных центров, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Прохождение войск в гарнизонах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества и др.

Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, а также иным организациям предписано:

принять необходимые меры по реализации Плана мероприятий;

на полугодовой основе, не позднее 15 июня 2025 года и 15 декабря 2025 года, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство культуры и информации РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.