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Право

В Казахстане утвердили План мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Казахстане утвердили план мероприятий по празднованию 80-летия Дня Победы, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 12:53 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 31 декабря 2024 года утвержден План мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", сообщает Zakon.kz.

План включает в себя 94 различных мероприятия, в том числе:

  • Утверждение региональных планов мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", в которых будут предусмотрены конкретные мероприятия по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с привязкой к конкретному региону.
  • Утверждение Указа президента РК "О единой юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", а также изготовление медали.
  • Изготовление юбилейной почтовой марки на тему "80 лет Победы в Великой Отечественной войне".
  • Присвоение имен ветеранов Великой Отечественной войны населенным пунктам, улицам, учебным заведениям.
  • Организация и проведение профилактическо-диагностического обслуживания населения страны в рамках запуска специализированного поезда "Саламатты Қазақстан".
  • Восстановление, ремонт и благоустройство монументов, памятников, мест захоронений участников Великой Отечественной войны.
  • Оформление проспектов и улиц праздничными панно, размещение баннеров на рекламных конструкциях города и медиафасадах.
  • Оказание единовременной социальной помощи и мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
  • Обеспечение санаторно-курортным лечением ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
  • Проекционные, лазерные и иные демонстрационные шоу, отражающие ключевые события Великой Отечественной войны (3D-проекции на фасадах зданий, шоу дронов и другие).
  • Патриотическая акция "Жеңіс лентасы" (распространение ленты в канун празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы).
  • Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Мероприятие станет ключевым событием в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнет память казахстанцев об этом значимом событии, значимость защиты родной земли и преемственность героических традиций народа Казахстана.
  • Праздничные мероприятия и торжественные концерты, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в регионах.
  • Церемония возложения венков и цветов к монументам защитников Отечества.
  • Торжественные церемонии чествования ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла: вручение звания "Халық қаһарманы"; награждение юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне".
  • Праздничный салют, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
  • Показ вооружения и военной техники, военно-исторических реконструкций и акции "Солдатская каша" на площадях областных центров, городов Астаны, Алматы и Шымкента.
  • Прохождение войск в гарнизонах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества и др. 

Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, а также иным организациям предписано:

принять необходимые меры по реализации Плана мероприятий;

на полугодовой основе, не позднее 15 июня 2025 года и 15 декабря 2025 года, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство культуры и информации РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.  

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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