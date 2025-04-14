Назван средний размер пенсии в Казахстане на 1 апреля 2025 года

В Казахстане с начала 2025 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 44,3 млрд тенге. Из них на выплату базовой пенсии направлено 337,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 706,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 апреля, проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

"По состоянию на 1 апреля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 465 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 апреля 2025 года составил 143 622 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 963 тенге, базовой пенсии – 47 659 тенге", – следует из релиза, распространенного в понедельник.

В Минтруда ранее сообщали, что 1 января текущего года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, по поручению главы государства начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65 до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума.

Как пояснили в Минтруда, если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь, как добавили в ведомстве, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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По состоянию на 1 марта 2025 года численность пенсионеров составляла 2 млн 455 тыс. человек, а средний размер совокупной пенсии – 143 800 тенге (солидарная пенсия – 96 117 тенге, базовая пенсия – 47 683 тенге).

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