Торжественное возложение цветов к памятнику Сагадату Нурмагамбетову состоялось в Усть-Каменогорске

В День защитника Отечества глава региона Нурымбет Сактаганов принял участие в возложении цветов к памятнику Герою Советского Союза, Халық Қаһарманы, первому министру обороны РК Сагадату Нурмагамбетову, сообщает Zakon.kz.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил РК, командиры воинских частей, начальники правоохранительных и государственных органов, представители департамента обороны, студенты военных кафедр вузов региона и участники военно-патриотических клубов "Жас сарбаз".

Фото: пресс-центр ВКО

"Имя Сагадата Нурмагамбетова навсегда вписано в историю страны как символ беззаветного служения Родине. Он не только с честью и мужеством прошел дорогами войны, но и в мирное время посвятил свою жизнь формированию структуре Вооруженных сил независимого Казахстана", – сказал Нурымбет Сактаганов.

В ходе церемонии глава региона вручил благодарственные письма тем, кто внес свой вклад в укрепление обороноспособности страны, укрепление ее независимости.

Фото: пресс-центр ВКО

Отметим, что по инициативе президента Казахстана одна из степеней ордена "Айбын" носит имя Сагадата Нурмагамбетова, и это еще раз доказывает, что никто не забыт и ничто не забыто.

Фото: пресс-центр ВКО

Фото: пресс-центр ВКО

"У его подвига и у его жизненного пути учатся поколения офицеров и солдат. Здесь присутствуют молодые воины, защитники Отечества. Ваша служба, дисциплина и готовность защитить Родину являются продолжением дела, которому Сагадат Нурмагамбетов отдал всю свою жизнь. Вы должны быть достойны памяти наших героев.​ Нам, казахстанцам, необходимо каждодневным трудом доказывать преданность и любовь к своей Родине и совершить свой подвиг во имя мира и созидания", – подчеркнул глава региона.