К мемориалу Сагадата Нурмагамбетова в Алматы возложили цветы

В Алматы почтили память первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова. В День защитника Отечества состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза, передает Zakon.kz.

Об этом 7 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Алматинского гарнизона. По их данным, памятное мероприятие прошло у дома, где жил выдающийся государственный и военный деятель.

В церемонии приняли участие военнослужащие Алматинского гарнизона, курсанты военных вузов, ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан, генералы, участники афганской войны и боевых действий на территории других государств, а также сослуживцы и близкие Сагадата Нурмагамбетова, включая его дочь.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Мероприятие началось с минуты молчания в знак уважения памяти человека, внесшего неоценимый вклад в становление и развитие Вооруженных сил независимого Казахстана. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память легендарного военачальника.

Выступая перед собравшимися, представитель алматинского филиала РОО "Ветераны Вооруженных сил" полковник в отставке Толеген Мустафин отметил, что имя Сагадата Нурмагамбетова навсегда останется символом мужества, патриотизма и преданности Родине.

"Сегодняшнее мероприятие – это напоминание о вкладе выдающейся личности в защиту и развитие государства. Сагадат Нурмагамбетов является примером для многих из нас и для будущего поколения защитников страны", – подчеркнул он.

Сагадат Нурмагамбетов – первый министр обороны независимого Казахстана, Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны и Народный Герой Казахстана. Его жизненный путь и служение Отечеству стали примером истинного офицерского достоинства и верности воинскому долгу.

Проведение подобных памятных мероприятий способствует сохранению исторической памяти и воспитанию у молодого поколения чувства патриотизма и уважения к героическому прошлому страны.