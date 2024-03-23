Алматинцы пришли к консульству России, чтобы почтить память погибших при теракте в Москве

Сегодня алматинцы собрались у Генерального консульства России, чтобы почтить память погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Фоторепортаж Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz съездил к зданию диппредставительства, куда люди пришли почтить память погибших мирных граждан.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Пришедшие к консульству люди не сдерживали слез. Большинство присутствующих – казахстанцы, у некоторых из них есть родственники в России.

"Погибли люди. Погибли дети. Это очень ужасно. Нельзя даже предположить, почему люди пошли на этот ужасный поступок. Тех, кто это сделал, нужно призвать к ответу и наказать по всей строгости закона", – выразил свое мнение Александр.

"Мы сочувствуем россиянам. Сочувствуем родственникам погибших. Этот террористический акт сравним по масштабам с трагедией в Норд-Осте. Прийти сегодня к посольству, чтобы выразить свою поддержку и сказать, что казахстанцы разделяют горе россиян, это малое, что мы можем сделать", – рассказала Ольга.

"Это очень страшно, большая трагедия для всех людей, когда гибнут ни в чем не повинные, страдают дети", – сказал алматинец Аскар.

Фото: Zakon.kz

Возле генерального консульства, кроме граждан, пришедших выразить свою скорбь, немало и полицейских.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее, по заявлениям российских СМИ, стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

23 марта президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации.