Главы Правительства, Сената и Мажилиса Казахстана почтили память погибших в годы ВОВ
Фото: Правительство РК
Олжас Бектенов, Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов почтили память погибших в годы войны, сообщает Zakon.kz.
По поручению главы государства премьер-министр РК Олжас Бектенов, председатель Сената Маулен Ашимбаев и председатель Мажилиса Ерлан Кошанов возложили цветы к монументу "Отан Ана" в Астане в честь Дня Победы.
Участники церемонии почтили минутой молчания память казахстанцев-фронтовиков, тружеников тыла и всех погибших в годы войны.
"День Победы остается одной из самых значимых дат в истории, напоминая о цене мира, преемственности поколений и ответственности за сохранение согласия и мирного неба", – отметили в пресс-службе кабмина.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы.
