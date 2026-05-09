Главы Правительства, Сената и Мажилиса Казахстана почтили память погибших в годы ВОВ

Олжас Бектенов, Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов почтили память погибших в годы войны, сообщает Zakon.kz.

По поручению главы государства премьер-министр РК Олжас Бектенов, председатель Сената Маулен Ашимбаев и председатель Мажилиса Ерлан Кошанов возложили цветы к монументу "Отан Ана" в Астане в честь Дня Победы.

Участники церемонии почтили минутой молчания память казахстанцев-фронтовиков, тружеников тыла и всех погибших в годы войны.

"День Победы остается одной из самых значимых дат в истории, напоминая о цене мира, преемственности поколений и ответственности за сохранение согласия и мирного неба", – отметили в пресс-службе кабмина.

