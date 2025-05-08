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Общество

Подростки на ночных улицах Усть-Каменогорска возмутили полицейских

Подростки, улицы, небо, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 08:52 Фото: pexels
Прокуратура Усть-Каменогорска проводит комплекс мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

По информации yk.kz, идут и ночные рейды: проверки улиц, дворов и развлекательных заведений, чтобы не допустить нахождения подростков без сопровождения взрослых в неположенное время.

За период с 10 апреля по 6 мая в органы внутренних дел за безнадзорность и беспризорность были доставлены 227 несовершеннолетних. Пятеро из них временно помещены в Центр адаптации.

Во время рейдов выявлено 271 административное правонарушение. Основная часть – 223 случая – это нахождение подростков на улице в ночное время без сопровождения родителей.

Выявлены факты пребывания детей в ночных заведениях, распитие ими алкоголя. Зарегистрированы факты совершения несовершеннолетними мелких хулиганств, а также правонарушений, связанных с загрязнением общественных мест и нарушением тишины.

Со всеми подростками и их родителями проведены профилактические беседы.

Ранее надписи на скалах в Мангистау возмутили казахстанцев.

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Аксинья Титова
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