Подростки на ночных улицах Усть-Каменогорска возмутили полицейских
По информации yk.kz, идут и ночные рейды: проверки улиц, дворов и развлекательных заведений, чтобы не допустить нахождения подростков без сопровождения взрослых в неположенное время.
За период с 10 апреля по 6 мая в органы внутренних дел за безнадзорность и беспризорность были доставлены 227 несовершеннолетних. Пятеро из них временно помещены в Центр адаптации.
Во время рейдов выявлено 271 административное правонарушение. Основная часть – 223 случая – это нахождение подростков на улице в ночное время без сопровождения родителей.
Выявлены факты пребывания детей в ночных заведениях, распитие ими алкоголя. Зарегистрированы факты совершения несовершеннолетними мелких хулиганств, а также правонарушений, связанных с загрязнением общественных мест и нарушением тишины.
Со всеми подростками и их родителями проведены профилактические беседы.
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