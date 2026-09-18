#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
444.58
510.29
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
444.58
510.29
5.27
Общество

Полиция проводит ночные рейды для обеспечения безопасности несовершеннолетних в Жезказгане

полиция, рейд, дети, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 17:04 Фото: пресс-служба ДП области Улытау
В настоящее время на территории республики на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних и предупреждение правонарушений, сообщает Zakon.kz.

В Жезказгане сотрудники полиции ежедневно проводят ночные рейды, в ходе которых проверяют места массового пребывания граждан и выявляют несовершеннолетних, находящихся в общественных местах без сопровождения законных представителей.

В соответствии с требованиями законодательства несовершеннолетним запрещено находиться после 22:00 вне жилища либо в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей.

В рамках рейдов сотрудники полиции посещают компьютерные клубы, кафе, развлекательные заведения, парки, бульвары и другие места, где в вечернее и ночное время могут находиться подростки.

В ходе одного из рейдов полицейские посетили компьютерный клуб, где проверили возраст посетителей. Администрация заведения и подростки знали о действующих требованиях. Несовершеннолетним было разъяснено, что после установленного времени они должны находиться дома, после чего они отправились домой.

Вместе с тем в ходе рейдовых мероприятий были выявлены подростки, находившиеся в ночное время в общественных местах. Сотрудники полиции связались с их родителями и провели профилактические беседы. До прибытия законных представителей несовершеннолетние находились под присмотром полицейских.

"В некоторых случаях родители негативно воспринимают действия сотрудников полиции и считают, что нахождение их детей на улице в ночное время не представляет опасности. Однако требования законодательства распространяются на всех граждан. Главная цель данных мероприятий – не наказание родителей, а прежде всего обеспечение безопасности детей и предупреждение правонарушений". Замначальника Управления общественной безопасности ДП области Нурсултан Касым

С начала года на территории области в ночное время в общественных местах выявлено 1 116 несовершеннолетних.

За неисполнение родителями обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов, а также обеспечению безопасности несовершеннолетних к административной ответственности привлечено 360 человек.

За хулиганство, совершенное несовершеннолетними, к ответственности привлечены 44 родителя. Еще 1 116 родителей привлечены к ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях либо вне жилища без сопровождения законных представителей.

При принятии решения о применении административных мер учитываются все обстоятельства правонарушения. В случае совершения правонарушения впервые законодательством предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении может применяться административное взыскание, в том числе штраф.


"В ходе ночных рейдов сотрудники полиции уделяют внимание не только безопасности подростков, но и их социальному положению. В частности, устанавливаются личности молодых людей, не занятых учебой или трудовой деятельностью (категория NEET), выясняются причины их нахождения на улице в ночное время, место учебы или работы, а также семейное и социальное положение". Пресс-служба ДП области Улытау

При необходимости соответствующая информация направляется в государственные органы для оказания содействия в трудоустройстве, получении образования и социальной адаптации молодежи.

Полиция призывает родителей ответственно относиться к безопасности своих детей, контролировать их досуг, знать, где и с кем они проводят время, особенно в вечерние и ночные часы.

Нахождение несовершеннолетних без присмотра взрослых в ночное время может повлечь различные риски. Дети могут стать жертвами преступлений, попасть под влияние правонарушителей, оказаться участниками конфликтов или дорожно-транспортных происшествий.

В этой связи ночные профилактические рейды полиции направлены не только на предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних, но и на защиту детей от возможных угроз.

Профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями продолжается на постоянной основе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Профилактические мероприятия
15:39, 07 апреля 2026
Полиция Карагандинской области ежедневно предупреждает нарушения и приходит на помощь
150 нарушений выявили с начала года среди несовершеннолетних
16:00, 26 ноября 2024
Рейды в Астане: 150 нарушений выявили с начала года среди несовершеннолетних
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
16:27, 06 декабря 2024
В Алматы полиция начала проводить предновогодние рейды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Окжетпес&quot; приблизился к зоне еврокубков после победы над &quot;Женисом&quot; в КПЛ
17:53, Сегодня
"Окжетпес" приблизился к зоне еврокубков после победы над "Женисом" в КПЛ
Тимофей Скатов увеличил преимущество Казахстана
17:37, Сегодня
Кубок Дэвиса: Скатов победил Самрея и увеличил преимущество Казахстана в матче с Таиландом
Адильбек Ниязымбетов
17:31, Сегодня
Легенда казахстанского бокса Адильбек Ниязымбетов назначен директором "Совета спортсменов"
Победители и призёры ЧК-2026
17:14, Сегодня
Определились новые чемпионы Казахстана по шорт-треку в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: