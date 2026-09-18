Полиция проводит ночные рейды для обеспечения безопасности несовершеннолетних в Жезказгане

В настоящее время на территории республики на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних и предупреждение правонарушений, сообщает Zakon.kz.

В Жезказгане сотрудники полиции ежедневно проводят ночные рейды, в ходе которых проверяют места массового пребывания граждан и выявляют несовершеннолетних, находящихся в общественных местах без сопровождения законных представителей.

В соответствии с требованиями законодательства несовершеннолетним запрещено находиться после 22:00 вне жилища либо в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей.

В рамках рейдов сотрудники полиции посещают компьютерные клубы, кафе, развлекательные заведения, парки, бульвары и другие места, где в вечернее и ночное время могут находиться подростки.

В ходе одного из рейдов полицейские посетили компьютерный клуб, где проверили возраст посетителей. Администрация заведения и подростки знали о действующих требованиях. Несовершеннолетним было разъяснено, что после установленного времени они должны находиться дома, после чего они отправились домой.

Вместе с тем в ходе рейдовых мероприятий были выявлены подростки, находившиеся в ночное время в общественных местах. Сотрудники полиции связались с их родителями и провели профилактические беседы. До прибытия законных представителей несовершеннолетние находились под присмотром полицейских.

"В некоторых случаях родители негативно воспринимают действия сотрудников полиции и считают, что нахождение их детей на улице в ночное время не представляет опасности. Однако требования законодательства распространяются на всех граждан. Главная цель данных мероприятий – не наказание родителей, а прежде всего обеспечение безопасности детей и предупреждение правонарушений". Замначальника Управления общественной безопасности ДП области Нурсултан Касым

С начала года на территории области в ночное время в общественных местах выявлено 1 116 несовершеннолетних.

За неисполнение родителями обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов, а также обеспечению безопасности несовершеннолетних к административной ответственности привлечено 360 человек.

За хулиганство, совершенное несовершеннолетними, к ответственности привлечены 44 родителя. Еще 1 116 родителей привлечены к ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях либо вне жилища без сопровождения законных представителей.

При принятии решения о применении административных мер учитываются все обстоятельства правонарушения. В случае совершения правонарушения впервые законодательством предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении может применяться административное взыскание, в том числе штраф.





"В ходе ночных рейдов сотрудники полиции уделяют внимание не только безопасности подростков, но и их социальному положению. В частности, устанавливаются личности молодых людей, не занятых учебой или трудовой деятельностью (категория NEET), выясняются причины их нахождения на улице в ночное время, место учебы или работы, а также семейное и социальное положение". Пресс-служба ДП области Улытау

При необходимости соответствующая информация направляется в государственные органы для оказания содействия в трудоустройстве, получении образования и социальной адаптации молодежи.

Полиция призывает родителей ответственно относиться к безопасности своих детей, контролировать их досуг, знать, где и с кем они проводят время, особенно в вечерние и ночные часы.

Нахождение несовершеннолетних без присмотра взрослых в ночное время может повлечь различные риски. Дети могут стать жертвами преступлений, попасть под влияние правонарушителей, оказаться участниками конфликтов или дорожно-транспортных происшествий.

В этой связи ночные профилактические рейды полиции направлены не только на предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних, но и на защиту детей от возможных угроз.

Профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями продолжается на постоянной основе.