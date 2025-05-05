Ветераны ВОВ и труженики тыла: кто будет присутствовать на параде в Астане

7 мая 2025 года в 11:00 часов в Астане состоится масштабный военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате столицы 5 мая, на месте проведения парада будут усиленные меры безопасности и контроля.

"На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов и др." – сказано в сообщении.

7 мая в честь праздника в столице пройдут концерты и прямая трансляция военного парада. С 11:00 на больших LED-экранах будет вестись трансляция парада сразу на нескольких площадках:

на городской площади у здания столичного акимата (прямая трансляция и праздничный концерт);

на территории стадиона "Астана Арена" (прямая трансляция и праздничный концерт);

территория парковки "Astana Music Hall" (Кувшин) по проспекту Б. Момышулы, 1 (только прямая трансляция).

Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.

В акимате обращают внимание:

Движение автотранспорта в районе проведения Парада будет ограничено.

Необходимо заранее планировать маршруты и учитывать изменения.

Необходимо соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов.

Проход и проезд на указанных участках будет возобновлен по окончании всех мероприятий.

Кроме того, в Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк.