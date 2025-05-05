Ветераны ВОВ и труженики тыла: кто будет присутствовать на параде в Астане
Фото: акимат Астаны
7 мая 2025 года в 11:00 часов в Астане состоится масштабный военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в акимате столицы 5 мая, на месте проведения парада будут усиленные меры безопасности и контроля.
"На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов и др." – сказано в сообщении.
7 мая в честь праздника в столице пройдут концерты и прямая трансляция военного парада. С 11:00 на больших LED-экранах будет вестись трансляция парада сразу на нескольких площадках:
- на городской площади у здания столичного акимата (прямая трансляция и праздничный концерт);
- на территории стадиона "Астана Арена" (прямая трансляция и праздничный концерт);
- территория парковки "Astana Music Hall" (Кувшин) по проспекту Б. Момышулы, 1 (только прямая трансляция).
Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.
В акимате обращают внимание:
- Движение автотранспорта в районе проведения Парада будет ограничено.
- Необходимо заранее планировать маршруты и учитывать изменения.
- Необходимо соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов.
- Проход и проезд на указанных участках будет возобновлен по окончании всех мероприятий.
Кроме того, в Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк.
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