С гордостью и благодарностью: в Усть-Каменогорске встретили участников парада Победы

Сегодня, 8 мая 2025 года, в аэропорту Усть-Каменогорска состоялась торжественная встреча участников парада Победы, вернувшихся из Астаны.

Четыре представителя Восточно-Казахстанской области – свидетели Великой Отечественной войны и труженики тыла – были в центре событий на главном военном параде страны, а по возвращении домой стали центром внимания среди своих земляков.

Уже в небе командир воздушного судна объявил, что на борту находятся герои Победы. И, конечно же, никого из пассажиров эта новость не оставила равнодушным, поскольку каждый из ветеранов – свидетель истории, напоминание о страшных днях и великом подвиге. В аэропорту Усть-Каменогорска их встречали оркестром, аплодисментами, цветами и подарками. Каждый из них был провезен по улицам городов и районов ВКО с особыми почестями – именно так восточноказахстанцы встречают настоящих героев.

Фото: пресс-центр ВКО

"Уважаемые ветераны и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Для меня огромная честь лично выразить вам слова благодарности и глубокого уважения. Благодаря таким, как вы, мы живем под мирным небом, строим будущее и воспитываем поколения в духе патриотизма. Ваш подвиг никогда не будет забыт", – отметил аким области Нурымбет Сактаганов.

Фото: пресс-центр ВКО

Среди участников парада – Курмат Рахимович Рахимов, прошедший дороги войны, освобождавший Литву и Белоруссию, участвовавший во взятии Кенигсберга. После победы он продолжил службу на границах союза, а позже стал заместителем начальника областного УВД. В его наградной копилке – ордена и медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

Вместе с ним – труженики тыла, без которых победа была бы невозможной. Юрий Васильевич Новолоцкий в шесть лет помогал на ферме, мечтал стать летчиком, но статус сына репрессированного стал преградой. Однако, несмотря на это, он смог найти себя и всю жизнь честно трудился, работал в уголовном розыске и воспитал двоих сыновей, став для них примером мужества.

Фото: пресс-центр ВКО

Кульзаги Алиханова посвятила 35 лет педагогической работе, воспитывая учеников Орловской школы. Мудрая, светлая женщина стала мамой не только для своих пятерых детей, но и практически для всех ребятишек села, и всю свою жизнь посвятила нелегкой но благородной работе учителя.

Елена Владимировна Ступак с раннего детства трудилась в колхозе, а позже окончила педагогический техникум в Усть-Каменогорске. Сильная духом, скромная, трудолюбивая – таких женщин называли опорой тыла.

Фото: пресс-центр ВКО

Каждый из них – часть нашей истории, наша живая связь с той самой Победой, за которую они боролись и трудились. Сегодняшние аплодисменты, внимание, и цветы – это малая часть той благодарности, которую общество испытывает к людям, благодаря которым у нас есть будущее.