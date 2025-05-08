Уровень освещенности вырастет вдвое на ключевых магистральных улицах Алматы

В Алматы активно продолжаются масштабные работы по восстановлению и модернизации системы наружного освещения в городе. С начала 2025 года в рамках обслуживания линий освещения было заменено свыше 12 тыс. светоточек, установлено 450 новых опор и проложено 110 км кабельных линий.

Об этом в ходе пресс-тура для представителей СМИ сообщил руководитель "Алматы кала жарык" Игорь Мысик.

По его словам, по поручению акима Ерболата Досаева в 2025 году планируется установить свыше 15 тыс. новых светильников, что значительно повысит уровень освещенности во всех районах города. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам, паркам и тротуарам: запланирована установка около 5700 торшерных опор освещения, что обеспечит большую безопасность и комфорт для горожан.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Кроме того, предусмотрено проведение архитектурной подсветки на 70 знаковых объектах Алматы. В текущем году запланировано строительство 1200 новых линий наружного освещения на ранее неосвещенных участках, что обеспечит значительное расширение охвата. Это в 10 раз превышает показатели 2024 года", – отметил Игорь Мысик.

В рамках модернизации системы освещения в марте начаты работы по обновлению сетей на семи ключевых улицах города – аль-Фараби, Толе би, Сейфуллина, Абая, Назарбаева, Ауэзова и Наурызбай батыра – общей протяженностью свыше 60 км. В рамках проекта планируется заменить около 3 тыс. светоточек и дополнительно установить более 1 тыс. торшерных опор для пешеходного освещения. Эти меры позволят более чем в два раза повысить уровень освещенности на указанных участках.

В преддверии празднования 80-летнего юбилея Великой Победы обеспечена 100% освещенность парка им. 28-гвардейцев-панфиловцев и его окрестностей. На дорогах и аллеях парка заменено 45 неисправных ламп и светильников. Возле Дома армии дополнительно установлено 11 больших опор освещения и 22 торшерные опоры для пешеходных пространств. Фасад здания освещается архитектурной подсветкой из 30 прожекторов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"После обращений алматинцев начались работы по замене кабельной линии вдоль реки Малая Алматинка (от улицы Макатаева до Курмангазы) протяженностью около 5 км", – отметил Игорь Мысик.

В рамках модернизации системы наружного освещения в центральной части города установлены выносные кронштейны высотой 4 м. Они выступают за кроны деревьев и эффективно освещают проезжую часть, устраняя необходимость регулярной санитарной обрезки зеленых насаждений.

Подобные конструкции уже размещены на пр. Абая, пр. Абылай хана и ул. Наурызбай батыра. В дальнейшем их установка будет продолжена и в других районах города.

Особое внимание, по словам спикера, уделяется слабоосвещенным и ранее неохваченным участкам, где ранее отсутствовало полноценное наружное освещение. К примеру, на улицах Ауэзова и Байзакова (на отрезках от улицы Толе би до Гоголя и от Гоголя до проспекта Раимбека) дорога освещалась только по восточной стороне, а на тротуарах освещение отсутствовало и вовсе. Силами "Алматы кала жарык" на данных участках по западной стороне дополнительно установлено около 100 светильников, освещающих проезжую часть и пешеходную зону.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вместе с тем в Жетысуском районе начаты работы по строительству новой линии освещения вдоль улицы у Большого Алматинского канала. Протяженность участка составляет 1,3 км, и до конца мая здесь будет установлено и подключено 34 опоры. Ранее освещения на этом участке не было вовсе. Завершены работы по установке 32 опор освещения на парковке вдоль ул. Дулати – это место также долгие годы оставалось неосвещенным. Полностью восстановлена кабельная линия в сквере вдоль реки Есентай (пересечение с аль-Фараби).

В 2024 году уровень освещенности Алматы составил 85%. Задача на 2025 год – достичь 100% освещенности города.