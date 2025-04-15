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События

Штрафы посыпались на мопедистов в Алматы

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 15:02 Фото: pexels
В пресс-службе Департамента полиции Алматы 15 апреля поделились статистикой, сколько выявили нарушений правил дорожного движения водителями мопедов со дня, когда они стали полноценными участниками дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, с 5 апреля 609 водителей мопедов привлекли к ответственности за нарушения ПДД, в том числе и тех мопедов, которые незарегистрированы. Основные нарушения – проезд на красный, езда по пешеходным дорожкам и даже управление в состоянии алкогольного опьянения.

"На сегодня 221 мопед водворен на штрафстоянку", – добавили в ДП.

В полиции отметили, что порядка тысячи камер "Сергек" в городе могут выявлять нарушения, допущенные мопедами, у них есть функционал распознавания задних госномеров.

Кроме того, в городе увеличивают количество мотоэкипажей.

На днях жители Алматы стали свидетелями погони полиции за мопедистом, который проигнорировал требование остановиться.

С 5 апреля водителей мопедов начали привлекать к ответственности на общих основаниях. Их смогут наказывать за вождение в нетрезвом виде, управление без прав или после лишения, превышение скорости, опасные маневры и выезд на встречную полосу и другие нарушения ПДД.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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