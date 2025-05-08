Праздничные мероприятия ко Дню Победы: где они пройдут в Алматы 9, 10 и 11 мая

В Алматы 9, 10 и 11 мая 2025 года, ко Дню Победы, пройдут праздничные мероприятия. Об этом сегодня, 8 мая, Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

9 мая

В парке 28 гвардейцев-панфиловцев 9 мая состоится масштабная концертная программа, посвященная 80-летию Великой Победы. В этот день в 09:30 начнется церемония возложения цветов к Вечному огню с участием Государственного духового оркестра под управлением Каната Ахметова. Ветеранов угостят блюдами полевой кухни, для них также будет организована отдельная концертная программа в специальном шатре.

Также в парке для алматинцев и гостей города с 09:45 и до 21:00 на главной сцене парка музыка будет звучать без перерыва – праздничные концерты продлятся весь день.

Дневную программу откроет торжественное выступление эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы AlJazz Symphony под управлением маэстро Александра Белякова. Под сопровождение оркестра прозвучат знаковые произведения военных лет и патриотические песни: "Синий платочек", "Темная ночь", "Эх, дороги", "Журавли", "Нам нужна одна победа", "День Победы", "Жеңіс күні", "Соғыстан қайтқан солдаттар", "Кестелі орамал", "Әлия" и другие.

В программе примут участие известные казахстанские исполнители: Толеген Рахымбаев, Венера Алпыспаева, Олег Татамиров, Алексей Тимофеев, Толкын Забирова, Береке Енкебаева, Бахтияр Тайлакбаев, Игорь Благодарный, Максат Саматов, а также вокальные ансамбли Art Classic, Il Canto, La Bella и другие.

Продолжат музыкальную эстафету концерт "Қасымның әндері-ай", сольное выступление народного артиста Казахстана Талгата Күзембаева и группы "Генерал".

В 19:00 на телебашне Кок-Тобе начнется мультимедийное поздравление с Днем Победы с именами известных казахстанцев-героев Великой Отечественной войны как дань памяти казахстанских героев, имена которых золотыми буквами вписаны в летопись Великой Победы.

С 19:00 до 21:00 зрителей ждет вечерняя концертная программа с участием ярких звезд казахстанской сцены. В исполнении квартетов Il Canto и La Bella прозвучат песни "Смуглянка" и "Катюша", дуэт Аркаим, ансамбли "Алатау серілері" и "Жұмыр қылыш" исполнят национальные мелодии, а сольные номера представят Сай Махамбет, Ержан Максим, Нуржан Керменбаев, Жубаныш Жексенулы и другие артисты. Финалом вечера станут выступления групп КешYOU, JasStars, "Алдаспан" и "Жігіттер", наполняющие парк атмосферой гордости, сплоченности и памяти о героях.

Песни Победы также продолжат звучать под открытым небом 10 и 11 мая в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.

10 мая

С 11:00 до 15:00 на сцене у памятника Славы выступят ансамбль "Сазген сазы" с национальными кюями, этно-группа "Арқайым", коллектив "Музарт Life", театр "Семь чудес", Сулушаш Нурмаганбетова, Гарифа Игисинова, Еркеш Хасенов, Казыбек Адикей, Акылбек Жеменей, Октем Алтаев, Далел Уашев и Индира Елемес.

11 мая

В 12:00 праздничная программа продолжится концертом "Никто не забыт, ничто не забыто!". На сцену выйдет ансамбль народных инструментов "Сазген сазы", а также Саят Нургазин, Бауржан Мусин и Женис Ержанов.

В 13:00 начнется выступление группы "Асыл", а финальные номера исполнят артисты "Алматы әуендері" в дуэте с Талгатом Кузембаевым, Дауреном Байбори, Эриком Толеновым, Тахминой Ашимбековой и Казыбеком Адикеем.

"Приходите всей семьей, чтобы почтить память героев, послушать песни Победы и провести день в атмосфере гордости и благодарности", – обратилась пресс-служба акимата Алматы к горожанам и гостям.

О том, какие праздничные мероприятия прошли во всех районах Алматы ко Дню защитника Отечества, можете узнать здесь.