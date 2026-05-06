Память, которая звучит: концерт "Княжичей" ко Дню Победы пройдет в Алматы

8 мая 2026 года жители и гости южной столицы смогут насладиться выступлением мужского хора "Княжичи". Концерт посвящен Дню защитника Отечества и Дню Победы, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули представители творческого коллектива, речь идет о чем-то большем, нежели просто концерт. Это память, которая звучит.

Песни, знакомые каждому с детства, обретут новое дыхание – искреннее, глубокое, пронзительное.

В этот вечер со сцены прозвучат: "Эх, дороги", "Смуглянка", "Журавли", "Алия", "День Победы", "Песенка фронтового шофера", "Атамекен" и другие произведения, в которых история, боль, сила и благодарность.

"Это музыка, которая объединяет поколения. Музыка, которую не нужно объяснять, ее чувствуют. Приглашаем провести этот вечер вместе в атмосфере уважения, памяти и настоящих эмоций", – обратились "Княжичи" к слушателям.

Мероприятие пройдет в Dostyk Hall (пр. Достык, 85А). Начало – в 19:00.