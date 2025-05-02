Где и когда запустят праздничный салют ко Дню Победы в Астане

В Астане запустят праздничный салют ко Дню Победы. Об этом сегодня, 2 мая 2025 года, рассказали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что салют будет организован за счет спонсоров.

"В Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, организованный за счет спонсорских средств". Пресс-служба акимата Астаны

Отмечается, что фейерверки будут запущены 9 мая в 22:00 с двух локаций:

Ботанический сад;

территория, прилегающая к мосту "Атырау".

"На каждой локации будет произведено порядка 4 тыс. выстрелов". Пресс-служба акимата Астаны

В столичном акимате напомнили, что в Астане запланировано более 100 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая – Дня защитника Отечества и 9 мая – Дня Победы. В том числе пройдут концерты, научные конференции, воспитательные часы в школах, спектакли.

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