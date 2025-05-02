Где и когда запустят праздничный салют ко Дню Победы в Астане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане запустят праздничный салют ко Дню Победы. Об этом сегодня, 2 мая 2025 года, рассказали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.
Власти уточнили, что салют будет организован за счет спонсоров.
"В Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, организованный за счет спонсорских средств".Пресс-служба акимата Астаны
Отмечается, что фейерверки будут запущены 9 мая в 22:00 с двух локаций:
- Ботанический сад;
- территория, прилегающая к мосту "Атырау".
"На каждой локации будет произведено порядка 4 тыс. выстрелов".Пресс-служба акимата Астаны
В столичном акимате напомнили, что в Астане запланировано более 100 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая – Дня защитника Отечества и 9 мая – Дня Победы. В том числе пройдут концерты, научные конференции, воспитательные часы в школах, спектакли.
О том, какие улицы перекроют в Астане 3, 4 и 7 мая 2025 года, можете узнать здесь.
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