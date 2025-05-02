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Общество

Где и когда запустят праздничный салют ко Дню Победы в Астане

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, день столицы, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 17:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане запустят праздничный салют ко Дню Победы. Об этом сегодня, 2 мая 2025 года, рассказали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что салют будет организован за счет спонсоров.

"В Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, организованный за счет спонсорских средств".Пресс-служба акимата Астаны

Отмечается, что фейерверки будут запущены 9 мая в 22:00 с двух локаций:

  • Ботанический сад;
  • территория, прилегающая к мосту "Атырау".
"На каждой локации будет произведено порядка 4 тыс. выстрелов".Пресс-служба акимата Астаны

В столичном акимате напомнили, что в Астане запланировано более 100 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая – Дня защитника Отечества и 9 мая – Дня Победы. В том числе пройдут концерты, научные конференции, воспитательные часы в школах, спектакли.

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