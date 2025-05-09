#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.01
582.47
6.26
Общество

Пересечение двух проспектов временно перекроют в Астане

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 09:30 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Астаны предупредили о частичном перекрытии движения транспорта на пересечении проспектов Республики и Абая, сообщает Zakon.kz.

В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили, что на данном участке будет ремонт покрытия.

"Движение на перекрестке проспектов Республики и Абая будет частично перекрыто с 9 по 11 мая 2025 года", – предупредили в управлении.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Фото: Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Ранее жителей Астаны предупредили о том, что на 11 дней будет закрыт для движения проспект близ парка Жеруйык.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Алие Молдагуловой
Общество
10:19, Сегодня
Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Алие Молдагуловой
Участнику Сталинградской битвы Негметжану Касенову открыли мемориальную доску в Кокшетау
Общество
10:04, Сегодня
Участнику Сталинградской битвы Негметжану Касенову открыли мемориальную доску в Кокшетау
Подземную теплицу создала жительница ВКО
Общество
08:32, Сегодня
Подземную теплицу создала жительница ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: