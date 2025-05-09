Пересечение двух проспектов временно перекроют в Астане

Жителей и гостей Астаны предупредили о частичном перекрытии движения транспорта на пересечении проспектов Республики и Абая, сообщает Zakon.kz.

В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили, что на данном участке будет ремонт покрытия.

"Движение на перекрестке проспектов Республики и Абая будет частично перекрыто с 9 по 11 мая 2025 года", – предупредили в управлении.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Фото: Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Ранее жителей Астаны предупредили о том, что на 11 дней будет закрыт для движения проспект близ парка Жеруйык.