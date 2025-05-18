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Общество

Часть проспекта Тауелсиздик в Астане перекроют для ремонта

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 09:47 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Астаны предупредили о начале среднего ремонта на части проспекта Тауелсиздик, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, работы начнутся на участке от улицы Куйши Дина до улицы Б. Майлина.

"В связи с этим с 19 по 20 мая будет частично перекрыто движение на данном участке", – отметили в управлении.

Фото: акимат Астаны

Также с 21 по 22 мая будет частично перекрыто движение на участке от улицы Б. Майлина до проспекта Б. Момышулы.

Фото: акимат Астаны

При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее жителей и гостей Астаны предупредили о полном закрытии объездной дороги Р-10 из-за строительства LRT.

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Андрей Дюсупов
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