Часть проспекта Тауелсиздик в Астане перекроют для ремонта

Жителей и гостей Астаны предупредили о начале среднего ремонта на части проспекта Тауелсиздик, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, работы начнутся на участке от улицы Куйши Дина до улицы Б. Майлина.

"В связи с этим с 19 по 20 мая будет частично перекрыто движение на данном участке", – отметили в управлении.

Фото: акимат Астаны

Также с 21 по 22 мая будет частично перекрыто движение на участке от улицы Б. Майлина до проспекта Б. Момышулы.

Фото: акимат Астаны

При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее жителей и гостей Астаны предупредили о полном закрытии объездной дороги Р-10 из-за строительства LRT.