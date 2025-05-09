Полиция помогла вернуть миллион тенге мужчине с ДЦП в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские помогли мужчине с ДЦП вернуть миллион тенге, который он дал работодателю ради "продвижения" очереди на жилье, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что житель Акмолинской области с диагнозом детский церебральный паралич выразил благодарность сотрудникам полиции за помощь в возврате средств, переданных им бывшему работодателю.

"С 2021 по 2024 год мужчина вместе с супругой работал в Астане в частной бане. В прошлом году летом его работодатель пообещал "помочь с продвижением" в очереди на жилье в Степногорске и попросил за это один млн тенге. Молодой человек обратился за помощью к матери, которая оформила на себя кредит. Эти деньги он передал начальнику. Но через несколько месяцев работник был уволен, а данное ему обещание не было выполнено". ДП Акмолинской области

В марте этого года мужчина обратился в полицию и уже 6 мая бывший работодатель вернул полностью деньги жителю Акмолинской области. Он в свою очередь поблагодарил правоохранителей за неравнодушие, пожелав им успехов и благополучия.

Ранее полицейские Павлодарской области предупредили об основных схемах мошенничества и попросили жителей не попадаться на "удочку" злоумышленникам.