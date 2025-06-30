Фальшивые силовики выманили у жительницы Акмолинской области 23 миллиона тенге

В Акмолинской области киберполицейские расследуют очередной случай мошенничества, в результате которого 58-летняя жительница региона лишилась более 23 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации областного Департамента полиции, женщина была уверена, что оказывает содействие правоохранительным органам в разоблачении преступников, однако сама стала жертвой обмана.

По данным полиции, звонок от мошенников поступил еще 2 июня. Один из злоумышленников представился директором женщины и якобы поручил ей оказать помощь сотрудникам департамента экономических расследований. Вскоре с ней связались "сотрудники ДЭР", которые заявили, что ее банковские операции могут быть использованы в интересах незаконных организаций. Чтобы избежать последствий, женщине предложили стать "участницей спецоперации" и помочь в разоблачении преступной схемы.

Под влиянием внушения потерпевшая оформила кредит, сняла деньги с личного депозита и в общей сложности перечислила 23,6 млн тенге на указанные счета.

В полицию она обратилась только 27 июня, когда поняла, что стала жертвой обмана. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование, устанавливаются лица, на счета которых были переведены средства.

В полиции напомнили, что ни один государственный орган не будет привлекать граждан к тайным операциям или просить перевести деньги. В случае подозрительных звонков следует немедленно обращаться в полицию и не совершать никаких финансовых действий по просьбе третьих лиц.

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