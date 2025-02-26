Генетическая экспертиза помогла раскрыть убийство восьмилетней давности в Акмолинской области

Полицейские Акмолинской области смогли раскрыть убийство, которое случилось в регионе восемь лет назад. В этом им помогла молекулярно – генетическая экспертиза, сообщает Zakon.kz.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2017 года в поселке Аршалыбыло обнаружили тело 78-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

"В ходе первоначальных оперативно – розыскных мероприятий в качестве подозреваемого задержали местного жителя 2001 года рождения. Однако, доказать причастность 16-летнего подростка в тот период не представилось возможным и на протяжении более семи лет, преступление оставалось нераскрытым", – рассказали в пресс-службе регионального Департамента полиции.

В декабре 2024 года, молодого человека, которого ранее подозревали в убийстве, задержали при попытке выехать за пределы Казахстана через контрольно – пропускной пункт в Костанайской области.

"В ходе разбирательства по данному факту, на основании санкции суда, у 23-летнего казахстанца взяли образцы крови. После заключения судебно – молекулярной генетической экспертизы, выяснилось, что биологический материал с рукоятки ножа, которым был убит пожилой мужчина, принадлежит подозреваемому".

21 февраля 2025 года молодого человека задержали в Темиртау и водворили в изолятор временного содержания отдела полиции Аршалынского района. Досудебное расследование по факту убийства продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что в Кыргызстане задержали казахстанца, подозреваемого в совершении двойного убийства несколько лет назад. Мужчина скрывался на территории соседней страны с 2018 года.