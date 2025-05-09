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Общество

Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Алие Молдагуловой

Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 10:19 Фото: akorda.kz
В рамках общенациональных мероприятий к 80-летию Великой Победы Государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза Алие Молдагуловой, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии, которое также было приурочено к 100-летию со дня рождения Алие Молдагуловой, приняли участие члены Национального курултая и Совета по молодежной политике.

"В ходе церемонии Государственный советник отметил, что по поручению президента будет проведен ряд мероприятий, посвященных этому памятному событию", – говорится в официальном сообщении пресс-службы Акорды.

В частности, состоятся Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын" и премьеры документальных фильмов, также будут организованы выставки и спортивно-культурные мероприятия, посвященные жизненному пути и подвигу нашей легендарной соотечественницы, которая служит примером героизма и самоотверженности для подрастающего поколения.

Ранее на сцене Русского театра драмы имени М. Горького в Астане состоялся показ спектакля "Алия", приуроченный к 80-летию Победы и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

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Андрей Дюсупов
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