Памятку по пожарной безопасности для дачников опубликовали в МЧС
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МЧС РК обратились к казахстанским дачникам с предупреждением, отметив, что с начала 2025 года на территории дачных обществ зарегистрировано 78 пожаров, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что почти все пожары на даче случаются по вине людей. Наиболее частая причина их возникновения – неосторожное обращение с огнем.
"С начала года на территории дачных обществ зарегистрировано 78 пожаров. Чтобы избежать возможных трагедий и потери урожая, садоводам необходимо соблюдать требования пожарной безопасности на участках".МЧС РК
В министерстве напомнили о памятке по пожарной безопасности для дачников:
- запрещается разведение костров, сжигание мусора в сухую, жаркую и ветреную погоду;
- при благоприятных условиях погоды допускается разведение костров и сжигание отходов на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений, в специально отведенных для этих целей местах и под постоянным контролем;
- использовать мангал (барбекю, гриль) разрешается на расстоянии не ближе 10 м до зданий и сооружений, также необходимо оборудовать место одним огнетушителем или емкостью с водой не менее 10 литров;
- запрещено поджигать сухую траву;
- регулярно нужно очищать свой участок и прилегающую территорию от сухой травы и горючего мусора;
- необходимо иметь запас воды на участке;
- необходимо содержать электрические и газовые сети и приборы в исправном состоянии и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.
"Соблюдение этих несложных правил позволит вам насладиться майскими праздниками без неприятных последствий".МЧС РК
Ранее сотрудники МЧС обратились к казахстанским дачникам с предупреждением о кострах.
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